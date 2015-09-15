Как избавиться от вредных пищевых привычек

Пищевые привычки неразрывно связаны с психологией человека. Они зарождаются в силу обычаев, религии, представлений о еде и даже моды. У каждой национальности существуют свои культурные традиции, своя любимая кухня, передаваемая из поколения в поколение и ставшая пищевой привычкой. Пищевой рацион существенно может различаться и в каждой семье. Такая укоренившаяся привычка, зачастую совсем неполезная, сопутствует человеку на...

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Травматическое оружие, как правило, покупают для самообороны. По внешним характеристикам оно полностью дублирует обычное боевое оружие. Купить такое оружие...

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Люди, которые хотя-бы раз в своей жизни сталкивались на практике с таким понятием как ремонт квартир, с содроганием вспоминают...

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Вся наша квартира, как известно, делится на зоны. В спальне мы отдыхаем, на кухне готовим и принимаем пищу, в ванной мы моемся, а...