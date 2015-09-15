Как избавиться от вредных пищевых привычек

Все, что вы хотели знать о гостевом браке15 Сентябрь 2015
Времена меняются, а вместе с ними преобразуется отношение общества ко многим понятиям и человеческим взаимоотношениям. Еще недавно наши бабушки плакали, если в своих двадцать юных лет...
Пищевые привычки неразрывно связаны с психологией человека. Они зарождаются в силу обычаев, религии, представлений о еде и даже моды. У каждой национальности существуют свои культурные традиции, своя любимая кухня, передаваемая из поколения в поколение и ставшая пищевой привычкой. Пищевой рацион существенно может различаться и в каждой семье. Такая укоренившаяся привычка, зачастую совсем неполезная, сопутствует человеку на...
Что мы знаем о перекиси водорода? Ну разве что с ее помощью мы можем обработать ранку, остановить...
Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров и протеинов и крайне низким количеством...
Ядерное оружие – это серия всевозможных боеприпасов, включая бомбы и ракеты, а также системы, обеспечивающие доставку заряда на территорию врага. Сама по себе...
Травматическое оружие, как правило, покупают для самообороны. По внешним характеристикам оно полностью дублирует обычное боевое оружие. Купить такое оружие...
Нужно ли? Перед тем как записаться на секцию, чаще возникает вопрос для чего, собственно, изучать боевые искусства? Хотя, чаще такой вопрос возникает скорее у...
Тонировка автомобиля встречается сейчас повсеместно. Большинство машин уже приобретается будущими их...
Стоимость топлива для автомобиля зависит от курса доллара, это не для кого не секрет. С нынешней ситуацией резкого скачка доллара,...
Пожалуй, нет, не чего прекрасней чем, после долгого тяжелого рабочего дня прейти в свои родные пенаты и расслабится. Большую часть...
Как стать счастливым владельцем баньки-мечты? Чтобы еще и душу очищала. Чтобы своей была… Многие владельцы загородных усадеб и...
Тенденции дизайна квартиры 2015 года существенно отличаются от веяний 2014 года. Если в прошлом году в дизайне властвовали неон и...
Люди, которые хотя-бы раз в своей жизни сталкивались на практике с таким понятием как ремонт квартир, с содроганием вспоминают...
Обстановка в доме играет значение для настроения и работоспособности жильцов. Это касается и цветовой гаммы в интерьере....
Вся наша квартира, как известно, делится на зоны. В спальне мы отдыхаем, на кухне готовим и принимаем пищу, в ванной мы моемся, а...
Времена меняются, а вместе с ними преобразуется отношение общества ко многим понятиям и человеческим взаимоотношениям. Еще недавно наши бабушки плакали, если в своих двадцать юных лет...
Брак между мужчиной и женщиной является своего рода контрактом между обеими сторонами о взаимном сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи, заключаемым в добровольном порядке лицами,...
У многих мужчин, которые познали жизнь женатого мужчины, всегда кажется, что самый злой враг для него и его семьи это теща. В некоторых случаях это так, но не всегда, иногда она в этой...
Вся наша жизнь построена на отношениях с другими людьми. Все начинается с семьи, в которой рождаешься, потом это социализация ребенка в садике, школе и других заведениях....
Все отношения, если они с самого начала имели серьезные намерения, перерастают в семейную жизнь. Инициаторами могут быть как пары, так и обстоятельства, которые могут на это...
Свадьба не просто торжество, а ритуал, направленный на создание крепкой семьи. Белое платье, строгий костюм, свадебная церемония, обручальные кольца и белые голуби в небе как символ...
В каждой семье или паре случаются сложности и непонимания относительно друг друга. Невозможно быть идеальными партнерами, ведь мы, люди, по своей природе, настолько неидеальны, и в этом...
В каком бы порядке эти слова не звучали в данном контексте, очевидно одно – отрицательная частица усиливает позиции женщин. Потому что мужчина не должен: плакать, быть слабым, мало...