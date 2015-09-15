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Как избавиться от вредных пищевых привычек

Пищевые привычки неразрывно связаны с психологией человека. Они зарождаются в силу обычаев, религии, представлений о еде и даже моды. У каждой национальности существуют свои культурные традиции, своя любимая кухня, передаваемая из поколения в поколение и ставшая пищевой привычкой. Пищевой рацион существенно может различаться и в каждой семье. Такая укоренившаяся привычка, зачастую совсем неполезная, сопутствует человеку на...

Перекись водорода — лекарство для экономных

Что мы знаем о перекиси водорода? Ну разве что с ее помощью мы можем обработать ранку, остановить...

Кетогенная диета для похудения

Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров и протеинов и крайне низким количеством...

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Ядерное оружие – принцип действия и поражающие факторы

Ядерное оружие – это серия всевозможных боеприпасов, включая бомбы и ракеты, а также системы, обеспечивающие доставку заряда на территорию врага. Сама по себе...

Травматическое оружие, завоевавшее наибольшую популярность у покупателей, и его особенности

Травматическое оружие, как правило, покупают для самообороны. По внешним характеристикам оно полностью дублирует обычное боевое оружие. Купить такое оружие...

Выбери свой путь опережающего кулака или Самые популярные виды боевых искусств

Нужно ли? Перед тем как записаться на секцию, чаще возникает вопрос для чего, собственно, изучать боевые искусства? Хотя, чаще такой вопрос возникает скорее у...

≡  Авто/Мото »

Нужен тонированный автомобиль? Делаем тонировку своими руками

Тонировка автомобиля встречается сейчас повсеместно. Большинство машин уже приобретается будущими их...

Несколько дельных советов по экономии топлива в автомобиле

Стоимость топлива для автомобиля зависит от курса доллара, это не для кого не секрет. С нынешней ситуацией резкого скачка доллара,...

≡  Дом и интерьер »

Как легко создать уют в доме

Пожалуй, нет, не чего прекрасней чем, после долгого тяжелого рабочего дня прейти в свои родные пенаты и расслабится. Большую часть...

Выбираем материалы для строительства бани своими руками

Как стать счастливым владельцем баньки-мечты? Чтобы еще и душу очищала. Чтобы своей была… Многие владельцы загородных усадеб и...

Дизайнерские решения 2015 года

Тенденции дизайна квартиры 2015 года существенно отличаются от веяний 2014 года. Если в прошлом году в дизайне властвовали неон и...

Ремонт квартиры: пошаговая инструкция выравнивания стен

Люди, которые хотя-бы раз в своей жизни сталкивались на практике с таким понятием как ремонт квартир, с содроганием вспоминают...

Влияние цветовой гаммы интерьера на человека

Обстановка в доме играет значение для настроения и работоспособности жильцов. Это касается и цветовой гаммы в интерьере....

Задумывались ли вы о том, как украсить балкон своими руками?

Вся наша квартира, как известно, делится на зоны. В спальне мы отдыхаем, на кухне готовим и принимаем пищу, в ванной мы моемся, а...

  ≡  М+Ж »

Все, что вы хотели знать о гостевом браке

15 Сентябрь 2015

Времена меняются, а вместе с ними преобразуется отношение общества ко многим понятиям и человеческим взаимоотношениям. Еще недавно наши бабушки плакали, если в своих двадцать юных лет...

Стоит ли паниковать, если жена нашла молодого любовника, и кто за это в ответе

31 Июль 2015

Брак между мужчиной и женщиной является своего рода контрактом между обеими сторонами о взаимном сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи, заключаемым в добровольном порядке лицами,...

Советы, о том, как вести себя с подругами жены

9 Июль 2015

У многих мужчин, которые познали жизнь женатого мужчины, всегда кажется, что самый злой враг для него и его семьи это теща. В некоторых случаях это так, но не всегда, иногда она в этой...

Что самое главное в отношениях: любовь, взаимопонимание или секс?

12 Июнь 2015

Вся наша жизнь построена на отношениях с другими людьми. Все начинается с семьи, в которой рождаешься, потом это социализация ребенка в садике, школе и других заведениях....

Почему жена не хочет жить со свекровью? Как наладить отношения между матерью и женой

12 Июнь 2015

Все отношения, если они с самого начала имели серьезные намерения, перерастают в семейную жизнь. Инициаторами могут быть как пары, так и обстоятельства, которые могут на это...

Почему женщины изменяют?

30 Апрель 2015

Свадьба не просто торжество, а ритуал, направленный на создание крепкой семьи. Белое платье, строгий костюм, свадебная церемония, обручальные кольца и белые голуби в небе как символ...

Как вернуть доверие в отношениях?

16 Апрель 2015

В каждой семье или паре случаются сложности и непонимания относительно друг друга. Невозможно быть идеальными партнерами, ведь мы, люди, по своей природе, настолько неидеальны, и в этом...

Мужские обязанности: Мужчина не должен! Не мужчина должен! Должен – не мужчина!

6 Апрель 2015

В каком бы порядке эти слова не звучали в данном контексте, очевидно одно – отрицательная частица усиливает позиции женщин. Потому что мужчина не должен: плакать, быть слабым, мало...

 ≡  Спорт »

Как выбрать «свой» вид спорта

Выглядеть красивым и здоровым — это всегда в тренде. Спорт — отличный инструмент, чтобы достичь этой цели. Помимо хорошего внешнего вида занятия спортом...

Поговорим о том, как накачать мышцы рук…

Сильные, правильно накачанные руки – показатель настоящего мужчины. Выдающиеся плечи и бицепсы всегда вызывают признание и уважение, а мощный торс отличает...

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 ≡ Карьера и бизнес »

Вас волнует первый рабочий день? Мы научим, как его провести уверенно и заслужить уважение коллектива

На работе мы проводим почти половину своей жизни, а иногда и большую ее часть. Поэтому каждый желает, чтобы коллектив, где он работает, был дружным и сплоченным. Каждый хочет ежедневно начинать рабочий день с...

Как эффективно продвигать свой бизнес и не тратить средства на рекламу

Развитие бизнеса требует ни мало сил от создателя собственного дела. Помимо сил, как правило, вкладываются в продвижение бизнеса большие средства. Спору нет, рекламные технологии необходимы. Реклама – двигатель...

Как найти работу, если нет опыта

В данный момент поиск работы, для любых категорий населения является затруднительным фактором, который легко может довести человека до низкой самооценки, фрустрации или затяжной депрессии. Но поверьте, что это...

 ≡  Праздники »

Тематическая вечеринка у вас дома?!

Наверняка всем известный литературный герой, Карлсон, умевший только пошалить и поесть, ничего даже и не подозревал о тематических вечеринках. С фантазией и...

Планируем день рождения взрослого: основные идеи и способы сэкономить

День рождения в детстве – это веселый и беспечный праздник: родители планируют весь сценарий за ребенка, а виновнику торжества остается только принимать...

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